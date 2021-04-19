Это на 18% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В марте американские геймеры потратили на видеоигры, а также комплектующие и аксессуары для консолей и ПК около $5,6 миллиарда.

Как сообщает издание GamesIndustry, это на 18% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Из этой суммы на видеоигры для консолей, мобильных устройств и ПК было потрачено $4,6 миллиарда. А самыми популярными играми среди американских пользователей в минувшем месяце оказались Outriders и Monster Hunter Rise.

Продажи аппаратного обеспечения выросли на 47% – до $680 миллионов. А продажи аксессуаров выросли на 26% – до $300 миллионов. Наиболее активно американские геймеры покупали контроллеры DualSense.

Самой быстро продаваемой консолью в истории США, как с точки зрения проданных единиц, так и по выручке оказалась PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов