До 16 августа все желающие смогут опробовать игру бесплатно в Steam.

Королевская битва PUBG стала временно бесплатной в магазине цифровой дистрибуции Steam. Все желающие смогут опробовать игру до 16 августа.

Каждый, кто создаст новую учетную запись на сайте игры и свяжет ее со своим аккаунтом Steam, получит в награду особый внутриигровой предмет, сообщили разработчики.

Трейлер бесплатной недели в PUBG

На время бесплатного периода игра не получила скидку в Steam.

Напомним, что PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) – это многопользовательский шутер в жанре "королевская битва", где побеждает последний оставшийся в живых игрок. Только за первые три месяца раннего доступа продажи тайтла превзошли отметку в 4 млн копий и принесли разработчикам свыше 100 млн долларов. А с момента релиза мобильной версии PUBG скачали на смартфоны 770 миллионов раз.

Автор: Сергей Коршунов