Свою деятельность прекратили даже маленькие издательства.

В Китае каждая игра должна получить одобрение Национального управления по делам печати и публикаций. Без этого проект не может официально распространяться на территории державы. С июля 2021 года государственный орган прекратил выдачу лицензий в сфере интерактивных развлечений. С тех пор ни одна игра не получила право появиться на китайском рынке. Это привело к тому, что 14 тысяч отраслевых компаний в Поднебесной попросту закрылись.

Данными поделился портал South China Morning Post со ссылкой на первоисточник. По его сведениям, текущая приостановка в выдаче лицензий получилась самой длительной с 2018 года. Тогда утверждались изменения в нормативных актах, из-за чего сертифицирование прекратилось на девять месяцев. Среди закрывшихся компаний были студии разработчиков, маркетинговые фирмы и даже небольшие издательства.

Ситуация повлияла и на огромные корпорации. Например, ByteDance уволила часть сотрудников в игровом направлении, а Tencent и NetEase пытаются разными способами усилить позиции на международном рынке. Они ищут партнеров и приобретают акции всяких компаний.

Подробнее о сложившейся ситуации

Китай уже давно ужесточает контроль над интерактивными развлечениями. Например, в августе государственные СМИ сравнили онлайн-игры с опиумом, ведь они якобы вызывают такую же зависимость у детей.

При этом Поднебесная продолжает оставаться самым крупным рынком в отрасли. Подавляющая часть его доходов приходится на мобильный сегмент.

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