Релиз необычной ленты состоится в 2025 году. Фильм уже ждут на кинофестивале в Лондоне.

Мы получили фильм, полностью снятый в GTA Online до выхода Grand Theft Auto 6.

Необычный документальный фильм, снятый целиком в виртуальном пространстве Grand Theft Auto Online, готовится к премьере в американских кинотеатрах.

Проект рассказывает о двух актерах, Сэме Крейне и Марке Оостервине, которые из-за карантина во время пандемии COVID-19 остались без работы. От безысходности они решают поставить пьесу Шекспира в мире видеоигр.

Фильм стал удостоен награды жюри на фестивале South by Southwest, и получив высокие оценки критиков, привлек внимание компании Mubi. Она приобрела права на его кинотеатральный показ в США и глобальные права на потоковое вещание.

Сюжет фокусируется на попытках Сэма и Марка перенести свое театральное искусство в жестокий и хаотичный мир GTA Online. Их замысел поставить Гамлета в таком необычном формате кажется одновременно дерзким и захватывающим.

Под названием Grand Theft Hamlet фильм получил признание за оригинальность идеи и гармоничное сочетание юмора с глубокими размышлениями о роли искусства и стремлении к самовыражению в непростые времена.

Зрителю предстоит наблюдать за тем, как Сэм и Марк пытаются репетировать в мире, где их постоянно отвлекают и даже убивают другие игроки. Фразы вроде: "Нельзя останавливать постановку из-за того, что кто-то погиб" становятся для них обыденностью. Несмотря на технические ограничения игры, нетравматичные движения игровых моделей, несинхронизированные голоса и хаотичность происходящего, они упорно движутся к своей цели.

Фильм также раскрывает личные переживания героев. Сэм постепенно становится одержимым проектом, отдаляясь от семьи, в то время как Марк борется с одиночеством и неопределенностью будущего. Их путешествие превращается в своеобразный квест по поиску себя и своего места в новом мире.

Дополнительным подтверждением успеха фильма стали полностью распроданные билеты на его показ в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

Театральный релиз фильма запланирован на март 2025 года, и ожидается, что он привлечет внимание как любителей классического искусства, так и поклонников видеоигр.

Напомним, что ранее актер Джош Хатчерсон, главный актер экранизации серии игр Five Nights at Freddy's, раскрыл детали о сиквеле фильма о смертельно опасных аниматрониках. По словам актера, картина станет намного масштабнее и страшнее, создатели хотят расширить мир Фредди Фазбера.

Вас также могут заинтересовать новости: