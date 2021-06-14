На чемпионате WePlay AniMajor 2021 китайская команда PSG.LGD одержала победу со счетом 3:0.

В ночь с 13 на 14 июня в Киеве прошел финал киберспортивного турнира по игре Dota 2 – WePlay AniMajor 2021 с общим призовым фондом $500 тысяч. В плей-офф вышли две команды PSG.LGD и Evil Geniuses. Победу со счетом 3:0 одержал китайский коллектив PSG.LGD.

Как сообщил киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, по результатам чемпионата призовой фонд в $500 тысяч и 2700 очков Dota Pro Circuit (DPC) распределились следующим образом:

PSG.LGD получила $200 тысяч и 500 очков DPC;

Evil Geniuses заработали $100 тысяч и 450 очков DPC;

Т1 – команда, занявшая третье место, увезла домой $75 тысяч и 400 очков DPC.

Остальные средства призового фонда были распределены между коллективами, занявшими места с 4 по 8-е.

Финал турнира проходил на ВДНХ на WePlay Esports Arena Kyiv. Последний день турнира начался с выступления японского исполнителя Tokyo Machine, чьи композиции звучат во многих популярных играх, к примеру, Rocket League.

Напомним, WePlay AniMajor 2021 – это один из двух мажоров Dota Pro Circuit (турниров, с крупным призовым фондом) текущего сезона. По итогам киевского ивента победитель получит приглашение на The International 10 – главный чемпионат по Dota 2 с призовым фондом $40 миллионов, который пройдет в августе этого года в Стокгольме.

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Автор: Сергей Коршунов