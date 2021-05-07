Жуткие каникулы в деревне. Обзор Resident Evil Village

Resident Evil Village — один из главных игровых блокбастеров первой половины 2021 года. Ужастик от Capcom обещал освежить франшизу, добавив в игру оборотней, вампиров и очаровательную леди Димитреску. Каким в итоге получился свежий хоррор – читайте в нашем обзоре.

За прошедшие 25 лет игроки видели серию Resident Evil в разных ипостасях. Первые ее части считаются классикой хорроров с элементами выживания. Культовая «четверка» переосмыслила фундаментальные каноны франшизы, добавив в них экшен и более колоритный антураж. Пятую и шестую Resident Evil сделали полноценными кооперативными шутерами с небольшими вкраплениями ужастика, а «семерка» попыталась вернуться к истокам.

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И это только полноценные номерные части, которые составляют примерно треть всей серии. Разработчики из Capcom еще успели выпустить отличные ремейки сиквела и триквела, а также десяток ответвлений разной степени паршивости. Многие из них, особенно многопользовательские шутеры, получались крайне посредственными, но зато к созданию проектов из основной линейки японская компания всегда подходила с ответственностью. Фанаты это знали и с нетерпением ждали релиза Resident Evil Village — восьмой номерной части серии, в которой продолжаются приключения Итана Уинтерса.

В трейлерах и геймплейных демонстрациях свежую игру показывали, как смесь лучших элементов RE4 и RE7, приправленную несколькими оригинальными идеями и незаезженным антуражем. А леди Димитреску со своим убийственным обаянием навела дополнительного шороха вокруг ужастика. Поводов ждать Resident Evil Village собралось достаточно, но оправдались ли они? А вот сейчас и выясним в свежем обзоре от редакции УНИАН.

Непростая деревенька

После кошмарных событий в доме Бейкеров главный герой Итан Уинтерс и его жена Мия переехали в Европу. Крис Редфилд, с которым протагонист познакомился в седьмой части, помог им найти комфортное место и обустроиться. Главной заботой пары теперь стал уход за маленькой дочкой Роуз, однако между родителями сложились немного натянутые отношения. Мия всячески старается забыть прошлое, а Итан хочет обсудить пережитые события. Семейный конфликт в сюжете затрагивается лишь по касательной, но он позволяет понять, насколько сильно ужасы прошлого отразились на героях.

Одним поздним вечером протагонист уложил дочку спать и присоединился к жене за ужином, как внезапно раздался звук выстрела. Затем несколько очередей изрешетили тело Мии, а в двери показался знакомый силуэт Криса Редфилда. Он отдал приказ бойцам из своей группы забрать Роуз и поместить ее в машину вместе с Итаном. На этом моменте протагонист теряет сознание, а очнувшись, оказывается возле перевернутого автомобиля в незнакомой местности. Спустя несколько минут напряженных блужданий по лесу, главный герой приходит к деревне, над которой нависает средневековая крепость. Здесь Итану предстоит найти дочь, а попутно узнать несколько не самых приятных тайн.

Сюжет в Resident Evil Village получился весьма увлекательным, и он полностью соответствует духу серии. Игра постоянно интригует и заряжает энтузиазмом двигаться дальше, чтобы узнать все секреты деревни, леди Димитреску и матери Миранды.

Если в истории раскрывается какая-то деталь, то сразу же появляются новые вопросы и желание как можно скорее узнать на них ответы. Умение поддерживать интерес к повествованию на высоком уровне — одна из сильных сторон Resident Evil Village. При этом пользователям будет сложно предсказать дальнейшее развитие событий. Игра не боится демонстрировать неприкрытую жестокость и совершать головокружительные повороты. Иногда от неожиданного развития истории остается только хлопать ресницами и удивляться мастерству сценаристов из Capcom.

В целом повествование дарит много ярких эмоций, но идеальным его все же не назовешь. Вступление получилось слишком сумбурным, а финал выглядит блеклым и разочаровывающим на фоне общей интриги. Кроме того, отдельные сюжетные ходы имеют очень условное логическое обоснование и ощущаются легким трешем. Он всегда присутствовал в серии Resident Evil, но кому-то такие эпизоды могут не понравиться.

Смещение акцентов

Village приятно выделяется из всей серии Resident Evil благодаря своему темпу. Capcom грамотно чередует динамичные постановочные моменты, сцены с большими дозами экшена и эпизодами классического хоррора, где игрок будет медленно продвигаться вперед и вздрагивать после каждого шороха. Проект умеет вселить страх от неизвестного и неизведанного. Однако не стоит надеяться получить от Village такие же эмоции, как от ремейка RE2.

По части элементов выживания проект напоминает RE4: ресурсов на локациях много, а нехватка патронов и лекарств возникает крайне редко, так как их можно создавать в специальном меню. Материалы для производства припасов выпадают из убитых врагов и разбросаны по миру. Инвентарь сразу выдается вместительный, а своей концепцией он тоже отсылает к Resident Evil 4. Крайне редко возникает ситуация, когда не хватает ячеек для размещения найденных предметов. В таком случае стоит воспользоваться резервом, который, кстати, тоже всегда под рукой. Игрокам не придется бегать в безопасные комнаты, чтобы положить в ящик для припасов одни вещи и взять с собой другие.

А если пользователям хочется добавить веса элементам выживания, то стоит сразу выбрать максимальную сложность. Тогда количество ресурсов значительно уменьшится и придется тщательно обыскивать каждый закоулок. На среднем уровне с учетом активного исследования локаций у меня проблемы с припасами не возникали. Плохо ли то, что игра дает чаще стрелять и заставляет меньше заботиться о выживании? Вопрос неоднозначный. Фанатам классических Resident Evil это может не понравиться, но в рамках общей концепции решение ощущается вполне естественным.

А-ля Ван Хельсинг

В отличие от RE7 и ремейка RE2, в Village много врагов, и почти все они, согласно традициям серии, невероятно живучие. Рядовые оборотни и местные аналоги зомби умирают после трех-пяти выстрелов в голову из, на секундочку, прокаченного пистолета с установленными обвесами. Последние можно найти при обыске локаций, а улучшается оружие у Герцога — местного колоритного торговца, который еще и важную роль в сюжете отыгрывает.

Он всегда появляется в нужных местах со своей каретой и предлагает разнообразные товары. На их покупку и апгрейд пушек тратятся монеты, которые добываются при исследовании мира и убийстве врагов. Цены у Герцога, как в Украине на гречку, так что лучше тщательно выбирать характеристики при прокачке и стараться искать запрятанные в разных местах ценности. За них у торговца можно выручить крупную сумму.

В целом стрельба выполнена хорошо: оружие по-разному ощущается в руках, звуки получились правдоподобными, а отдача отвечает типу пушки. После установки обвесов игрок почувствует соответствующие изменения, что тоже хорошо. Враги корректно реагируют на попадания и постоянно выполняют маневры. Ликаны делают рывки в стороны и стараются сокращать дистанцию, а местные зомби обычно вооружены мечами и топорами, благодаря чему наносят внушительный урон. Итан в Village получил возможность ставить блок, и если сделать это вовремя, то появится шанс оттолкнуть врага ногой.

Сражения часто разворачиваются в интересных условиях: посреди тесных деревенских улочек, в подземельях замка или кукурузном поле. Во многих домах игрок волен использовать мебель, чтобы забаррикадироваться, и мешки с мукой для создания аналога дымовой завесы. А драки с боссами — это и вовсе настоящее искусство. Они делятся на несколько стадий, обладают шикарной постановкой и заставляют напрячься. После них остается только выдохнуть и сделать низкий поклон геймдизайнерам из Capcom.

От стрельбы и экшена в игре я получил ворох положительных впечатлений. При этом проект никогда не переходит границы дозволенного: он не забывает о своей принадлежности к хоррорам и постоянно старается нагнетать атмосферу. Благодаря такому сочетанию Village получилась уникальной и запоминающейся.

Качество во всем

О традиционных для Resident Evil головоломках Capcom тоже не забыла. Загадки в игре разнообразные и в меру сложные, но главное — все они запоминаются своей любопытной концепцией. То на пианино нужно сыграть определенную мелодию, то догадаться, как разместить предметы в пространстве, то отыскать и ударить в пять колоколов, спрятанных в относительно небольшой комнате. После решения каждой головоломки игрок получит микродозу дофамина, а ведь они, помимо всего прочего, еще и позволяют отдохнуть от боевых и пугающих эпизодов.

О прекрасном дизайне локаций я уже мимолетно упоминал в материале, но о нем нужно побеседовать немного подробнее. Мир в Resident Evil бесшовный, но доступ в его локации открывается постепенно. Пользователю всегда разрешают гулять только на ограниченной территории, но зато в отдельные области можно возвращаться в определенные моменты прохождения. Тогда у игрока уже появятся разные ключи и отмычки, чтобы открыть ранее недоступные двери и собрать всякие полезные предметы. Таким подходом Resident Evil Village отсылает к метроидваниям, а элементы этого жанра всегда смотрелись в серии, как влитые.

Все ради оптимизации

Визуальная составляющая Village во многом держится на стильной и приятной картинке. Но если разбирать ее на детали, то уже будут видны компромиссы из-за релиза на консолях прошлого поколения. Где-то теней не хватает, в другом месте запеченное освещение выглядит не очень, а отдельным моделям недостает детализации.

Но зато дальность прорисовки, анимации и мимика персонажей заслуживают высочайшей похвалы. Если не пытаться специально выискивать минусы, то графика в Village покажется более чем достойной. Да и оптимизация не подвела — на моем ПК кадровая частота в игре ниже 60 FPS не опускалась.

Выводы

Resident Evil Village — это всецело удачный эксперимент по смешению хоррора и экшена. Сюжет, темп, сражения, боссы, головоломки и многие другие элементы игры выполнены изумительно. Да, у проекта есть некоторые погрешности, но они теряются на фоне положительных впечатлений. Я рекомендую восьмую часть серии всем, кому не чужд жанр и описанный в тексте геймплей.

Оценка УНИАН: 9

Назар Степорук

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