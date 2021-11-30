Пользователь создал дизайн для своей машины, который разработчики посчитали недопустимым.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом AllThingsRacing рассказал интересную историю о своем друге. Тот решил пошутить над диктатурой в Северной Корее в гоночной игре Forza Horizon 5. За это пользователя заблокировали на восемь тысяч лет.

AllThingsRacing показал, за что его друг получил такой суровый запрет. Он создал дизайн для автомобиля с логотипом KFC, фотографией Ким Чен Ына и несколькими рекламными надписями. Таким способом пользователь решил высмеять диктаторский режим в Северной Корее. Оскорблений и ненормативную лексику друг AllThingsRacing не применял, но разработчики все равно заблокировали его в Forza Horizon 5 до 31 декабря 9999 года.

Важно отметить, что бан выдала Turn 10 Studios, а не Playground Games, которая создала проект. Именно эта команда следит за соблюдением внутренних правил в игре. В сообществе Forza Horizon 5 бытует мнение, что пользователей нередко блокируют без явной причины. Например, недавно один художник тоже получил запрет на вход в проект до 9999 года. Причиной стали картинки нарисованных девушек с откровенным декольте, но без обнаженных частей тела. Обжаловать блокировки нельзя, и это не нравится аудитории.

Коротко про Forza Horizon 5

Игра переносит пользователей в открытый мир Мексики и позволяет поучаствовать в гоночном фестивале. Разработчики реализовали карту с 11 биомами, динамическую смену погодных условий и богатый автопарк с возможностью улучшать машины.

Forza Horizon 5 отличается множеством активностей. В ней есть сюжетные миссии, заезды всех видов, трюки, поиск достопримечательностей и так далее. Соревноваться можно как с ботами, так и с реальными людьми.

Проект Playground Games стал самым высоко оцененным в этом году. На Metacritic (версия для Xbox Series X) он получил 92 балла после 96 рецензий.

Автор: Назар Степорук