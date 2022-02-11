УНИАН получил эксклюзивное сообщение от представителей PlayStation касательного грядущего новшества.

Недавно Sony выпустила бета-версию свежего обновления прошивки для PlayStation 5 и PlayStation 4. Оно содержит много полезных функций, например, на PS5 появится возможность фильтровать игры в коллекции по жанрам и создавать открытые или частные групповые чаты. Однако для украинцев апгрейд программного обеспечения имеет особое значение, так как он добавит поддержку их родного языка. Пока что он доступен только в бета-версии, которую может протестировать ограниченное количество пользователей в шести странах мира. Но когда обновление официально запустится, игроки смогут выбрать украинский язык интерфейса на PS4 и PS5.

УНИАН получил эксклюзивный комментарий от представителей PlayStation по поводу грядущего новшества: "Поддержка украинского языка была добавлена ​​в бета-обновлениях вышедшего системного программного обеспечения консолей PS5 и PS4 в 6 странах. Бета-обновление пока не доступно для игроков в Украине. Мы будем рады начать внедрение этого функционала во всем мире в финальной версии ПО позже в текущем году".

Что значит добавление украинского языка

Пользователи из нашей страны смогут выбрать родной язык для интерфейса PlayStation 5 и PlayStation 4. Все меню и магазин PS Store будут отображаться на украинском.

Ранее Sony добавила частичную поддержку украинского в веб-версии PlayStation Store. Это произошло в 2019 году, а теперь язык будет полноценно реализован на консолях японской компании.

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