На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно симулятор выживания – Stranded Deep. Раздача игры закончится 29 декабря в 18:00 по Киеву.
Трейлер Stranded Deep
О чем Stranded Deep
Действие Stranded Deep разворачивается на острове в Тихом океане. Играть предстоит за человека, который выжил после крушения самолета. Герою нужно будет создавать инструменты из камней и палок, искать съедобные растения и ловить рыбу. Однако помимо трудностей выживания, на острове полно и других опасностей.
Напоминаем, что Epic Games запустила масштабную раздачу игр еще 17 декабря. За это время пользователи получили следующие интерактивные проекты:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux;
- Tropico 5;
- Inside;
- Darkest Dungeon;
- My Time In Portia;
- Night in the Woods.
Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.