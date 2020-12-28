Получить бесплатно Stranded Deep можно в течение 24 часов.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно симулятор выживания – Stranded Deep. Раздача игры закончится 29 декабря в 18:00 по Киеву.

Трейлер Stranded Deep

О чем Stranded Deep

Действие Stranded Deep разворачивается на острове в Тихом океане. Играть предстоит за человека, который выжил после крушения самолета. Герою нужно будет создавать инструменты из камней и палок, искать съедобные растения и ловить рыбу. Однако помимо трудностей выживания, на острове полно и других опасностей.

Напоминаем, что Epic Games запустила масштабную раздачу игр еще 17 декабря. За это время пользователи получили следующие интерактивные проекты:

Cities Skylines;

Oddworld: New 'n' Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid;

Alien: Isolation;

Metro 2033 Redux;

Tropico 5;

Inside;

Darkest Dungeon;

My Time In Portia;

Night in the Woods.

Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.

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Автор: Сергей Коршунов