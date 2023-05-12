Пока неизвестно, какой проект станет бесплатным следующим.

Новая неделя — новая раздача в магазине Epic Games Store. Посетителям сервиса предлагают получить The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle. Это комплект из трех дополнений для условно-бесплатного симулятора жизни. Акция продлится до 18 мая, 18:00 по киевскому времени. А вот название следующей бесплатной игры станет известно только в момент старта раздачи. Epic Games каждый год дарит популярные проекты во время летней распродажи в своем сервисе, но держит их названия в тайне до четверга каждой недели на протяжении акции.

Подробнее о The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle

Набор включает следующие дополнения: Jungle Adventure, Luxury Party Stuff и Fashion Street Kit. В описании первого сказано: "Исследуйте уникальный ландшафт дикой природы, обнаружьте храм, препятствия в джунглях, проклятые реликвии и сокровища. Познакомьтесь с культурой и обычаями Сельвадорады — от поедания местных блюд до разучивания новых танцевальных движений".

Luxury Party Stuff позволит устроить богатую вечеринку с изысканными блюдами и дорогой одеждой. А Fashion Street Kit — это набор предметов на основе дизайнов Мумбаи.

Для использования всех дополнений нужна базовая версия The Sims 4. Однако она распространяется по условно-бесплатной схеме и доступна всем желающим.

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