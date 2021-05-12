Разработчики признали DLC Leviathan одним из своих худших релизов.

Разработчики Europa Universalis IV из Paradox Interactive извинились перед фанатами за выпуск провального дополнения Leviathan. После релиза этого DLC многие пользователи начали жаловаться на обилие багов, проблемы с сохранениями, плохой баланс, неработающие ивенты и многое другое.

Геймдиректор игры Йохан Андерссон взял на себя всю ответственность за провал и пообещал поскорей выпустить патчи, которые помогут исправить ситуацию.

"Leviathan стал одним из наших худших релизов, который продолжает череду низкокачественных дополнений для EU IV. Как глава студии, я должен извиниться за это. Это полностью моя вина. Нам стоило взять перерыв в разработке еще после выпуска Europa Universalis IV Emperor", – сказал Андерссон.

Сейчас у дополнения Europa Universalis IV Leviathan в Steam почти 4 тысячи отзывов. Из них 93% крайне отрицательных. Но Йохан Андерссон заверил, что в студию наняли новых людей, увлеченных игрой, которые обеспечат "светлое будущее для Europa Universalis IV". Ближайший патч под номером 1.31.3 выйдет уже на этой неделе.

Подробней про Europa Universalis IV

Europa Universalis IV – это последняя часть серии от студии Paradox Interactive. Действия игры развиваются от позднего Средневековья (1444 год) до окончания раннего Нового времени (1821 год).

Игрок может управлять любой страной, доступной на карте, вести торговлю, войны, заниматься дипломатией и колонизацией новых земель.

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Автор: Сергей Коршунов