Разработчики Europa Universalis IV из Paradox Interactive извинились перед фанатами за выпуск провального дополнения Leviathan. После релиза этого DLC многие пользователи начали жаловаться на обилие багов, проблемы с сохранениями, плохой баланс, неработающие ивенты и многое другое.
Геймдиректор игры Йохан Андерссон взял на себя всю ответственность за провал и пообещал поскорей выпустить патчи, которые помогут исправить ситуацию.
"Leviathan стал одним из наших худших релизов, который продолжает череду низкокачественных дополнений для EU IV. Как глава студии, я должен извиниться за это. Это полностью моя вина. Нам стоило взять перерыв в разработке еще после выпуска Europa Universalis IV Emperor", – сказал Андерссон.
Сейчас у дополнения Europa Universalis IV Leviathan в Steam почти 4 тысячи отзывов. Из них 93% крайне отрицательных. Но Йохан Андерссон заверил, что в студию наняли новых людей, увлеченных игрой, которые обеспечат "светлое будущее для Europa Universalis IV". Ближайший патч под номером 1.31.3 выйдет уже на этой неделе.
Подробней про Europa Universalis IV
- Europa Universalis IV – это последняя часть серии от студии Paradox Interactive. Действия игры развиваются от позднего Средневековья (1444 год) до окончания раннего Нового времени (1821 год).
- Игрок может управлять любой страной, доступной на карте, вести торговлю, войны, заниматься дипломатией и колонизацией новых земель.