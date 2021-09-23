Получить The Escapists бесплатно можно до 30 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store, стартовала новая бесплатная раздача игр. Все желающие могут получить пиксельный симулятор побега из тюрьмы – The Escapists. Акция пройдет с 23 по 30 сентября.

Забрать The Escapists можно на специальной странице в EGS.

Трейлер The Escapists

The Escapists – коротко об игре

The Escapists – это пиксельная ролевая игра с видом сверху. Игрок берет на себя роль заключенного, которому нужно сбежать из тюрьмы.

Для успешного прохождения нужно будет взаимодействовать с другими заключенными и разрабатывать идеальный план побега – поднять бунт, переодеться надзирателем, прорыть туннель и многое другое.

Игра вышла в 2015 году, получив в основном положительные отзывы.

Напомним, что ранее в Epic Games Store отдавали бесплатно пошаговую стратегию Tharsis, платформер Yoku's Island Express, приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence, железнодорожный симулятор Train Sim World и другие игры.

Автор: Сергей Коршунов