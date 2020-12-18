В акцию попали Assassin's Creed Valhalla, Godfall и другие новинки.

На онлайн-площадке Epic Games Store началась "Праздничная распродажа" со скидками до 80% на свежие блокбастеры и недавние игровые хиты. Акция продлится до 7 января 2021 года. УНИАН сделал подборку лучших предложений.

Лучшие предложения праздничной распродажи:

MudRunner – 99 грн (скидка 80%);

Assassin's Creed: Rogue – 151 грн (скидка 67%);

Star Wars: Squadrons – 719 грн (скидка 40%);

Immortals Fenyx Rising – 613 грн (скидка 33%);

Watch Dogs: Legion – 613 грн (скидка 33%);

Assassin's Creed Valhalla – 759 грн (скидка 17%);

Godfall – 721 грн (скидка 15%).

С полным списком игор и комплектов можно ознакомиться на странице распродажи.

Ранее в Epic Games Store стартовала крупная акция по раздаче игр. С 17 по 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов. Первым в раздачу попал градостроительный симулятор Cities: Skylines. Каждая следующая бесплатная игра держится в тайне. Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. Забрать бесплатно игру себе в коллекцию можно будет в течение 24 часов – до начала следующей раздачи.

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Автор: Сергей Коршунов