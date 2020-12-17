До конца декабря пользователям раздадут еще 14 игр.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала масштабная раздача. С 17 по 31 декабря пользователям будут давать бесплатно по одной игре. Всего за две недели в сервисе раздадут 15 игр.

Сегодня в EGS можно забрать бесплатно градостроительный симулятор Cities: Skylines.

Трейлер Cities: Skylines

В Cities: Skylines игрок должен построить собственный город. Для этого необходимо заниматься планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организовывать работу городских служб и общественного транспорта. В процессе игры нужно также поддерживать уровень бюджета города, здоровья и занятости населения, следить за загрязнением окружающей среды, автомобильным трафиком и прочими нюансами.

Градостроительный симулятор вышел в 2015 году и был тепло встречен критиками и пользователями. ПК-версия игры на агрегаторе Metacritic получила 85 баллов из 100 возможных.

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Автор: Сергей Коршунов