В Epic Games Store началась новая еженедельная раздача игр. С 29 июля по 5 августа все желающие могут получить бесплатно шутер Mothergunship и железнодорожный симулятор Train Sim World 2.
Трейлер Mothergunship
В Mothergunship по сюжету большая армия инопланетных роботов захватила Землю. Игрок должен спасти планету, прорваться в самое сердце вражеского флота и уничтожить корабль-матку.
Трейлер Train Sim World 2
Train Sim World 2 – это железнодорожный симулятор, где пользователь должен управлять пригородными и высокоскоростными поездами, перевозить грузы и составлять собственные планы маршрутов.
Через неделю в Epic Games Store будут отдавать бесплатно двухмерный файтинг Speed Brawl и приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.