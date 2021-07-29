Получить Mothergunship и Train Sim World 2 можно до 5 августа.

В Epic Games Store началась новая еженедельная раздача игр. С 29 июля по 5 августа все желающие могут получить бесплатно шутер Mothergunship и железнодорожный симулятор Train Sim World 2.

Трейлер Mothergunship

В Mothergunship по сюжету большая армия инопланетных роботов захватила Землю. Игрок должен спасти планету, прорваться в самое сердце вражеского флота и уничтожить корабль-матку.

Трейлер Train Sim World 2

Train Sim World 2 – это железнодорожный симулятор, где пользователь должен управлять пригородными и высокоскоростными поездами, перевозить грузы и составлять собственные планы маршрутов.

Через неделю в Epic Games Store будут отдавать бесплатно двухмерный файтинг Speed Brawl и приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Автор: Сергей Коршунов