В Epic Games Store можно получить бесплатно две игры

Раздача Enter the Gungeon и God's Trigger продлится до 27 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая бесплатная раздача, в рамках которой геймеры могут получить две игры: Enter the Gungeon и God's Trigger. Акция продлится до 27 августа.

Что такое Enter the Gungeon

Enter the Gungeon — это приключенческая игра в жанре roguelike, выпущенная издателем Devolver Digital в 2016 году. Группе неудачников предстоит исследовать процедурно генерируемые подземелья, сражаться с врагами и отыскать легендарные сокровища "Оружелья" (игра слов в названии Gungeon. Gun – оружие, Dungeon – подземелье). Enter the Gungeon была тепло принята, как игроками, так и критиками. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 84 балла от прессы и 7,9 баллов от пользователей.

Трейлер Enter the Gungeon

Скачать Enter the Gungeon бесплатно можно здесь.

Что такое God's Trigger

God's Trigger – это кооперативный шутер с видом сверху от студии One More Level. Игрокам нужно будет сражаться со всадниками апокалипсиса и их приспешниками, чтобы спасти Землю от уничтожения. God's Trigger вышла в 2019 году и получила 75 баллов на Metacritic от СМИ и 8,3 балла от пользователей.

Трейлер God's Trigger

Скачать бесплатно God's Trigger можно здесь.

В следующий четверг, 27 августа, в Epic Games Store стартует новая раздача. Пользователям раздадут бесплатно легендарный стелс-экшн Hitman и сборник тактических ролевых игр Shadowrun Collection.

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Автор: Сергей Коршунов