В Epic Games Store можно бесплатно получить яркий платформер Hue

Раздача продлится до 9 июля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача платформера Hue. Получить игру бесплатно можно будет до 9 июля.

Изначально пользователи EGS должны были получить еще и многопользовательский экшн Conan Exiles. Однако его неожиданно убрали с бесплатной раздачи.

Трейлер Hue

Что такое Hue

Hue – это яркий платформер в котором нужно разгадывать головоломки. По сюжету главный герой отправляется на поиски пропавшей матери. Игроку нужно исследовать локации и преодолевать препятствия. Чтобы исчезло препятствие, нужно правильно подбирать цвета. Игра вышла в 2016 году на ПК, PS4, Xbox One и ПК. В 2019 году ее перенесли на Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия Hue получила 79 баллов от критиков и 7,4 балла от игроков.

С 9 по 16 июля в Epic Games Store будут бесплатно раздавать кооперативный шутер Killing Floor 2, космический платформер Lifeless Planet и пиксельную ролевую игру The Escapists 2.

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