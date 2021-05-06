Раздача продлится до 13 мая.

В магазине цифровой дистрибуции началась новая раздача игр. С 6 по 13 мая все желающие могут получить бесплатно необычный приключенческий боевик Pine.

Трейлер Pine

Подробней про Pine

Действия игры разворачиваются в открытом мире Эвольмара, где человек – это не вершина пищевой цепочки.

Игроку нужно взять на себя роль подростка по имени Хью, которому для выживания нужно сражаться, торговать и исследовать опасные земли. Постоянно развивающийся мир игры будет реагировать на все действия игрока.

По сюжету Хью предстоит исследовать шесть разнообразных биомов Эвольмара в поисках нового дома для своего племени.

Следующей игрой в раздаче от Epic Games станет адвенчура The Lion's Song.

Напомним также, что до 15 мая все владельцы консолей PS4 и PS5 без всяких условий могут забрать бесплатно из PlayStation Store полную версию постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn с дополнением The Frozen Wilds. Раздача проходит в рамках ежегодной акции PlayAtHome.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов