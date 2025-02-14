Хидетака Миядзаки не принимал участие в создании игры и вот, что мы имеем.

В кооперативном спин-оффе Elden Ring Nightreign будет процедурная генерация локаций, но, впервые за все Souls-like игры от FromSoftware, в список локаций не войдут ядовитые болота.

Об этом рассказал менеджер по рекламе проекта Ясухиро Китао на стриме издания Famitsu. Причина этому настолько же комична, насколько и логична: создатель всех Souls-like от FromSoftware Хидетака Миядзаки не принимал участия в разработке.

Начиная с самого первого Dark Souls, вышедшего в 2011 году, болота стали визитной карточкой Миядзаки, и ни одна его игра не обходилась без них. Разработчик рассказывал в интервью, что в этом нет какой-то глобальной задумки, ему просто нравится делать болота.

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Релиз Elden Ring Nightreign запланирован на 30 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series и Xbox One.

Ранее Elden Ring Nightreign получила довольно тёплый приём от журналистов, которые уже смогли опробовать спин-офф.

Также стримерша, известная тем, что прошла оригинальный Elden Ring буквально силой мысли, собирается сделать это ещё раз в Nightreign.

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