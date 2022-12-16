Раздачи продляться вплоть до 1 января.

Инсайдер billbil-kun записал на свой счет очередной правильный прогноз. В конце ноября он сообщил, что в этом году Epic Games устроит в своем магазине Epic Games Store ежедневные раздачи игр. Собственно, так все и произошло. Первым из бесплатных проектов стал Bloons TD 6. Добавить его в личную библиотеку можно только сегодня, 16 декабря, до 18:00 по Киеву. А вот названия всех следующих игр будут раскрываться в момент старта раздач.

Bloons TD 6 — это проект в жанре "защита башен" от студии Ninja Kiwi. Пользователям требуется проходить карты, обороняясь от волн врагов. Для защиты необходимо расставлять на локации юнитов, героев и применять способности. В игре также есть кооперативный режим до четырех человек, возможность зарабатывать трофеи и испытания с зачисткой череды карт с уникальными правилами.

Вместе с новогодними раздачами в Epic Games Store стартовала праздничная распродажа. Она продлится до 5 января, а скидки достигают 75%. В рамках акции подешевели отдельные новинки. Есть также праздничный купон, который снижает цену на 300 гривен, если она составляет не меньше 399 гривен. Это предложение действует на каждое новое приобретение на распродаже.

Видео дня

Лучшие акционные игры в EGS

Dishonored 2 — 99 гривен;

Mount & Blade II: Bannerlord — 594 гривны;

Goat Simulator 3 — 557 гривен;

God of War — 719 гривен;

Kena: Bridge of Spirits — 284 гривны;

Sifu — 398 гривен;

Control — 383 гривны;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;

Crysis Remastered Trilogy — 425;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314;

Red Dead Redemption 2 — 296;

Hades — 164;

Far Cry 6 Standard Edition — 301.

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