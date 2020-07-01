В Dreams добавят режим для шлемов виртуальной реальности

Вместе с бесплатным обновлением разработчики добавят также собственные VR-игры.

В игру Dreams добавят режим для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR.

Об этом студия Media Molecule сообщила в официальном блоге PlayStation.

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Поддержку VR-режима в Dreams добавят с ближайшим бесплатным обновлением. Патч выйдет 22 июля. Пользователи получат инструменты и материалы для создания игр в виртуальной реальности, а также набор обучающих роликов.

Кроме того, с обновлением разработчики добавят в Dreams несколько собственных игр для PS VR, среди которых будет и шутер Box Blaster.

Для создания VR-игр в Dreams понадобится шлем виртуальной реальности PS VR, контроллеры PS Move и PS Camera.

Трейлер VR-режима для Dreams

Что такое Dreams

Dreams – это эксклюзив PS4, который позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь конструктора игр, социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и публиковать собственные видеоигры. В Dreams есть внутриигровой редактор, который позволяет делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица.

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