Подборка включает Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains.

Sony объявила состав декабрьской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В нее вошли Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Первая игра будет доступна в версиях для PS5 и PS4. Чтобы добавить проекты в личную библиотеку, нужно подождать до 7 декабря. А пока что подписчикам PS Plus доступна ноябрьская подборка.

Подробности о бесплатных играх

Godfall — это приключенческий экшен с элементами слешера от студии Counterplay Games и издательства Gearbox Publishing. В игре рассказывается история последнего из рыцарей Валориана, легендарного воина, которому предстоит бросить вызов обезумевшему богу Макросу. При прохождении пользователи будут сражаться с разномастными противниками, применяя умения своего персонажа, прокачиваться и собирать экипировку. Разработчики реализовали много разных видов брони, которая подчеркивает боевой стиль игрока. Версия Challenger Edition поставялется с пострелизным контентом, но без сюжетной кампании.

Mortal Shell — это ролевой экшен в духе Dark Souls от студии Cold Symmetry и издательства Playstack. В игре предстоит собрать оболочки павших воинов и сразиться с кошмарами в увядающем мире. Каждое из тел имеет уникальные свойства, которые нужно использовать в бою. Это первая особенность Mortal Shell, а вторая — возможность окаменеть и избежать урона. Остальные элементы, например, костры, большие боссы, локации с секретами и потеря ресурсов при поражении, отсылают к Dark Souls.

LEGO DC Super-Villains представляет собой приключение в стилистике LEGO. В нем пользователи могут создать собственных суперзлодеев и присоединиться к известным преступникам из вселенной DC. Среди них есть Джокер, Харли Квинн и многие другие персонажи. Основная цель в проекте – раскрыть планы новой супергеройской организации под названием "Синдикат Справедливости".

Автор: Назар Степорук