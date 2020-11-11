Новая игра для PS5 получила 62 балла на Metacritic.

Сегодня появились оценки лутер-слешера Godfall – одной из первых игр для PlayStation 5. Проект студии Counterplay Games получил на агрегаторе Metacritic только 62 балла из 100. Релиз игры состоится завтра, 12 ноября.

О чем Godfall

Godfall – это фэнтезийный слэшер от третьего лица с системой лута и упором на сражения в ближнем бою. Разработчики обещали большое количество врагов и эффектные битвы с боссами.

Что говорят критики о Godfall

Больше всего комплиментов игра получила от журналистов портала God is a Geek. Авторы поставили Godfall 85 баллов.

"Godfall – это огромный сюрприз. Его боевая система позаимствована у God of War, а обилию лута позавидует даже Diablo. Он может показаться ярким, но он хорошо сделан и в него хочется возвращаться", – написали в God is a Geek.

Однако большинство других изданий раскритиковало игру. Многие журналисты отметили, что у Godfall наблюдается ряд технических проблем, а за всем изобилием спецэффектов нет ничего нового для жанра. Также критики усомнились в том, что игра стоит тех денег, которые за нее просит издатель.

"Вялые и чрезмерно сложные бои в Godfall, простейший сюжет и многочисленные технические проблемы делают игру второстепенной в стартовой линейке PlayStation 5", – пишет EGM.

Трейлер Godfall

Полноценный релиз Godfall состоится 12 ноября на PS5 и в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store.

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Автор: Сергей Коршунов