Важно учитывать, что информация поступила с непроверенного источника.

На форуме 4Chan редко публикуется правдивая инсайдерская информация. Зачастую посетители ресурса выдают желаемое за действительное, но иногда утечки все же сбываются. Недавно анонимный пользователь сайта рассказал о будущем Cyberpunk 2077. По его словам, в 2022 году игра получит много разного контента, а еще CD Projekt RED полноценно анонсирует первое дополнение. Оно якобы во многом вдохновлено S.T.A.L.K.E.R.Читайте такжеИгру не исправили: в Cyberpunk 2077 обнаружили забавный баг в духе "Матрицы"

Ранее CDPR сообщила, что до апреля выйдут версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series. Вместе с ними разработчики выпустят крупный патч 1.5. Согласно заявлениям анонимного информатора, на консолях текущего поколения игру переименуют. Ее назовут Cyberpunk 2077: Samurai Edition и будут позиционировать, как мягкий перезапуск.

Перед релизом некстген-версий CDPR проведет прямую трансляцию. На стриме она поделится подробностями патча 1.5, расскажет об аниме по мотивам своего проекта и анонсирует первую сюжетную добавку. Обновление привнесет в Cyberpunk 2077 парикмахерские для изменения внешности, гараж, где можно хранить машины, и трансмогрификацию. Разработчики также улучшат искусственный интеллект, интерфейс и баланс добычи. А еще планируется реализовать много всяких мелких деталей, например, разнообразные сообщения от Джуди и Панам.

Следующее бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077 включает четыре вида оружия, режим "Новая игра+", украшение апартаментов и концерты. CD Projekt RED также трудится над мини-игрой со сбором монстров в киберпространстве. Их можно будет применять в сражениях против ИИ или других пользователей. Битвы реализуют в пошаговом режиме, как во многих JRPG.

Подробности сюжетных дополнений к Cyberpunk 2077

Первая добавка детальнее расскажет о районе Пасифика. Пользователи станут участниками войны между двумя новыми группировками. Первая — это психически нездоровые клоуны, а вторая — жестокие нацисты.

Многие задания пройдут в зоне боевых действий, и они якобы вдохновлены S.T.A.L.K.E.R.

Второе сюжетное дополнение находится на ранней стадии производства. Его судьба зависит от первого.

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