Опробовать бесплатно игры можно до 14 сентября.

Многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles и хоррор-экшн Dead by Daylight стали временно бесплатными в Steam.

Conan Exiles

Conan Exiles – это симулятор выживания в сеттинге вселенной «Конана Варвара».

В игре пользователи строят себе убежище, сражаются с агрессивными существами и другими племенами.

Conan Exiles вышла в 2018 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, и спасла от банкротства норвежскую студию Funcom.

На агрегаторе Metacritic у проекта 68 баллов от критиков и 6,8 балла от игроков.

Бесплатные выходные в Conan Exiles продлятся до 14 сентября. Опробовать игру можно здесь. Кроме того, до 21 сентября на игру действует скидка в 65%.

Dead by Daylight

Dead by Daylight – это асимметричный мультиплеерная хоррор от студии Behaviour Interactive. Здесь один пользователь берет на себя роль маньяка, а четверо других игроков пытаются от него спастись.

Игра вышла на ПК и консоли, а также на смартфоны под управлением Android и iOS.

На Metacritic ПК-версия Dead by Daylight получила 71 балл от игровой прессы и 5,9 балла от пользователей.

Бесплатные выходные в Dead by Daylight продлятся до 13 сентября. Скачать и оценить игру можно здесь. Также до понедельника игру можно приобрести со скидкой в 60%.

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Автор: Сергей Коршунов