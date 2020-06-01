В Cloudpunk добавили новый режим

В приключенческой игре о курьере в городе будущего появился вид от первого лица.

В приключенческую игру Cloudpunk добавили режим от первого лица.

Об этом разработчики из студии ION Lands сообщили на официальной странице игры в Twitter.

Переключение между стандартной камерой и видом от первого лица происходит бесшовно. Менять камеру в игре можно в любой момент.

«Для работы нового режима нам потребовалось внести много изменений. На самом деле теперь в игре доступны три режима камеры при ходьбе», – отметила глава ION Lands Марко Дикманн.

Согласно описанию патча для Cloudpunk в цифровом магазине Steam, третий режим – это когда персонаж движется в сторону камеры. Также с обновлением в игре разблокировали камеру при вождении.

Напомним, Cloudpunk – это приключенческая игра, действия которой разворачиваются в городе Нивалис. Главная героиня, девушка по имени Рания, работает курьером. Ее задача – доставлять посылки, попутно узнавая различные истории и пытаясь разгадать тайну, нависшую над городом. Cloudpunk вышел 23 апреля на ПК. На агрегаторе Metacritic игра получила 74 балла от критиков и 7,3 балла от пользователей. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 88% положительных отзывов из более 1700 рецензий.

Cloudpunk выйдет на консоли PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в конце 2020 года.

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