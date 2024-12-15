Новая актриса Цири - звезда фильма Swing Bout.

CD Projekt RED наконец-то выпустила первый кинематографический трейлер "Ведьмак 4", где подтвердила, что история теперь сосредоточена на Цири.

Интересно, что голос Цири в трейлере принадлежит не Джо Уайатт, озвучивавшей её в "Ведьмак 3". CD Projekt RED подтвердила, что в роли молодой ведьмачки выступила ирландская актриса Сиера Беркли, известная по главной роли в фильме Swing Bout. Представитель компании заявил, что актриса "по-настоящему оживила Цири", сохранив её характер и добавив новых красок.

"Сиера Беркли была выбрана для озвучки Цири в первом трейлере "Ведьмак 4". Она проявила себя как талантливая актриса с огромным энтузиазмом и мастерством, и мы рады, что она присоединилась к нашей команде"

Кроме того, стало известно, что Сиера продолжит озвучивать Цири в самой игре, так что Джо Уайатт больше не вернётся к роли.

Видео дня

Напомним, что первый трейлер не раскрыл дату выхода "Ведьмак 4", но ранее CD Projekt RED заявляли, что стараются не анонсировать игры, релиз которых произойдёт позже чем через два года. Таким образом, вероятная дата релиза - не позднее 2026 года.

Ранее также стало известно, что Геральт из Ривии всё же появится в "Ведьмак 4". Сыграет его бессменный голос ведьмака Даг Кокл.

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