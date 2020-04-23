В Call of Duty: Mobile пройдет турнир с призовым фондом в миллион долларов

Квалификационные игры пройдут с 30 апреля по 24 мая.

В онлайн-шутере для смартфонов, Call of Duty: Mobile, пройдет турнир с общим призовым фондом в миллион долларов. Главным спонсором чемпионата выступила компания Sony Xperia.

Об этом на официальном сайте игры сообщила компания Activision.

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Квалификационные игры на турнир под названием World Championship 2020 начнутся 30 апреля и продлятся до 24 мая. Участники будут соревноваться на рейтинговых серверах. Игроки, которые наберут 80 очков за 10 соревновательных матчей, перейдут во второй этап, где им предстоит сформировать отдельные команды с другими участниками турнира.

Согласно правилам, участники квалификационных матчей не могут пользоваться сторонней периферией, такой как геймпады, клавиатуры и мышки.

В Activision также отметили, что помимо призового фонда победители получат внутриигровые награды. Подробности о самом турнире компания сообщит позже.

Трейлер Call of Duty: Mobile

Напомним, Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS в октябре 2019 года. Всего за месяц после релиза мобильный шутер скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.