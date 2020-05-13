В Assassin’s Creed Valhalla можно будет притвориться мертвым

Разработчики раскрыли детали геймплея новой части игры.

Из-за выбранного создателями игры сеттинга, в Assassin’s Creed Valhalla появится больше стелс-механик.

Об этом в интервью порталу USgamer сообщили разработчики из студии Ubisoft.

Читайте такжеВикинги, посторонитесь. Оригинальные антуражи для будущих частей Assassin’s Creed

По словам создателей игры, главный герой, викинг Эйвор, будет нежелательным гостем в английских землях, а потому в новой части появится больше стелс-механик. Игрок сможет на ходу снимать и надевать капюшон, использовать ворона для отвлечения внимания врагов, а также притворяться мертвым. Кроме того, в новую часть вернется возможность убивать соперника одним ударом скрытого клинка, а в бою можно будет расчленять противников.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии экшенов о древнем ордене ассасинов. Действие игры начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии. Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим. Также в Assassin’s Creed Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

Assassin's Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.