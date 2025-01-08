В App Store появился фейковый Baldur's Gate 3 за 30 долларов, после оплаты ничего не происходит

Кроме того, подделка собирает персональные данные пользователя, в том числе IP-адрес

В App Store нашли мобильный порт Baldur's Gate 3, так ещё и абсолютно бесплатно. Разумеется, это неправда.

В издании Videogamer обратили внимание на приложение "Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk" от некоего Dmytro Turuk. Это якобы порт всемилюбимой RPG на iPhone. Хоть саму "игру" можно скачать бесплатно, но под максимально стандартным описанием любой ролевой игры есть целый список из особенностей подписки на приложение.

Так, за удовольствие поиграть в BG3 на "яблочном" смартфоне нужно будет платить всего 30 долларов в месяц. Но если пользователь заплатит такую сумму, то ничего не произойдёт. Кроме того, приложение ещё и собирает разные данные со смартфона, в том числе IP-адрес устройства.

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Внешний вид страницы Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk в App Store возможно и может обмануть невнимательного игрока. На иконке красуется лицо Астариона с припиской Mobile внизу, а в разделе скриншотов просто вставлены изображения прямиком из игры, но с наложенной панелью мобильного управления.

В Videogamer заметили, что это не первый такой случай мошенничества в App Store. Ранее там находили мобильные GTA 6 со скриншотами GTA 5 с модами. Не говоря уже о том, что ещё даже неизвестно, выйдет ли GTA 6 хотя бы на ПК.

Ранее мы рассказывали, что первая версия Baldur's Gate 3 получилась настолько ужасной, что игру чуть было не отменили.

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