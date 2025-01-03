Всё дело в том, что Larian тогда бросила все силы на Divinity: Original Sin 2

Одна из лучших RPG десятилетия Baldur's Gate 3 могла умереть ещё в зародыше из-за другого проекта Larian Studios - Divinity: Original Sin 2.

Об этом рассказал директор Larian Свен Винке изданию Edge Magazine. По словам разработчика, в августе 2017 года компания договорилась с Wizards Of The Coast сделать Baldur's Gate 3, но появилась проблема: одновременно с этим Divinity: Original Sin 2 находилась уже на финальных этапах разработки, и все творческие силы команды иссякли. Поэтому когда пришло время представить партнёрам дизайн-документ будущей ролевой игры, у Larian просто ничего не было.

Проблему пришлось решать в кратчайшие сроки, компания не могла потерять такую сделку. Тогда Винке и ещё несколько разработчиков закрылись в номере отеля на выходные и начали усердно работать над первым драфтом Baldur's Gate 3. Он получился просто ужасным, вспоминает Винке, но ничего другого у них не было.

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Wizards Of The Coast тоже не осталась в восторге и мягко сообщила об этом Larian. Но Винке всё же настоял на том, что это только первый набросок и прямо сейчас они работают над другой игрой. Директор смог убедить правообладателей, что команде нужно дать ещё один шанс:

"Wizards вернули его с вежливым, но прямым: 'Это полное дерьмо'. А мы ответили: 'Знаем, но у нас релиз на носу – не ждите, что мы сейчас это сделаем. Дайте нам отсрочку'. К счастью, они поняли и дали нам второй шанс."

Ну а дальше уже история: Baldur's Gate 3 получила звание "Игры года" в 2023 году, а на релизе только в Steam в игру одновременно играли более 800 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, что Larian начинает понемногу тизерить свою следующую игру.

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