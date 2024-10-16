Дополнение The Lake House свяжет историю Алана Уэйка с Федеральным Бюро Контроля из Control.

Дополнение The Lake House для Alan Wake 2 получило дату релиза благодаря утечке от ритейлеров.

По информации, появившейся на страницах новозеландских и австралийских ритейлеров, DLC The Lake House выйдет 22 октября. Дополнение будет показано 17 октября на презентации Xbox Partner Preview, где, вероятно, и подтвердят официальную дату релиза. Трейлер DLC ранее демонстрировали на презентации State of Play.

Сюжет The Lake House будет сосредоточен на последствиях событий, произошедших на исследовательской станции Федерального Бюро Контроля, связывая миры Alan Wake и Control.

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Напомним, что недавно надёжный инсайдер сообщил, что для Hogwarts Legacy готовится расширенное издание, которое добавит до 15 часов нового контента. В игре появятся новые сюжетные и дополнительные задания, локации для исследования, а также косметические предметы.

Немного о Alan Wake

Alan Wake 2 - это долгожданное продолжение культового психологического триллера от финской студии Remedy Entertainment, вышедшего в 2010 году. Первая игра рассказывала историю Алана Уэйка, писателя, который отправляется в маленький городок Брайт-Фоллс, чтобы бороться с таинственными силами Тьмы и найти свою пропавшую жену. Уникальный микс напряжённого сюжета, пугающей атмосферы и метафорического подхода к повествованию сделали Alan Wake одной из самых запоминающихся игр десятилетия.

Alan Wake 2 продолжает историю писателя, погружая игрока в ещё более глубокие и мрачные сюжеты. Remedy известны своими сложными нарративами, и сиквел не стал исключением: игра исследует психику Алана и его борьбу с внутренними демонами. Главной темой игры остаётся исследование грани между реальностью и вымыслом, что было ключевой составляющей оригинала.

Вторую часть отличает также интеграция с другим хитом Remedy - Control. Оба проекта теперь существуют в рамках одной вселенной, а в Alan Wake 2 игроки смогут глубже погрузиться в историю Федерального Бюро Контроля, которое занимается паранормальными явлениями в мире игр Remedy.

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