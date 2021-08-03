Чтобы принять участие в конкурсе, нужно ответить на вопросы исследования.

УНИАН совместно с PlayStation запускает исследование украинского консольного рынка видеоигр. Ответьте на несколько вопросов о том, как и во что вы предпочитаете играть на PS4 или PS5, и получите возможность выиграть один из нескольких хитов PlayStation или геймпад DualSense.

В качестве благодарности за участие в нашем опросе мы подготовили 21 подарок. Среди призов контроллеры для PS5 и новейшие эксклюзивы PlayStation:

Геймпады DualSense (White) — 5 штук;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4) — 3 ключа;

Sackboy: A Big Adventure (PS4) — 3 ключа;

Demon's Souls (PS5) — 2 ключа;

Sackboy: A Big Adventure (PS5) — 2 ключа;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) — 2 ключа;

Returnal (PS5) — 2 ключа;

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) — 2 ключа.

Чтобы принять участие в опросе и конкурсе нужно выполнить несколько очень простых условий.

Условия конкурса:

Подписаться на телеграм канал УНИАН Игры; Заполнить Google-форму. В ней нужно:

Ответить на вопросы исследования;

Выбрать один или несколько призов, которые вы хотели бы получить.

Отдельно обращаем внимание на то, что в Google-форме мы просим указывать ваш телеграм-ник (псевдоним). Это нужно для того, чтобы мы могли быстро проверить, выполнили ли вы условия конкурса, и связаться именно с вами в случае победы. Телеграм-ник начинается с символа @. Это не ваше имя, не адрес электронной почты или номер телефона.

Итоги конкурса мы подведем 16 августа. Розыгрыш будет проводиться с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Разыгрывать призы будем в перечисленном выше порядке – сначала геймпады, потом игры для PS4, и наконец, эксклюзивы для PS5. Розыгрыш будет проходить в прямом эфире. Ссылку на трансляцию мы опубликуем в нашем телеграм-канале.

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Автор: Сергей Коршунов