Всё это благодаря крупной скидке в 90%.

Спустя почти десять лет после выхода Undertale, которая вошла в список лучших RPG всех времён, неожиданно побила собственный рекорд по числу одновременных игроков.

Автор игры, Тоби Фокс, рассказал, что благодаря щедрой скидке в Steam тайтл переживает новый всплеск популярности.

По данным SteamDB, 17 марта пик онлайна достиг 11 071 игрока, что превысило предыдущий рекорд 10 459 игроков, установленный ещё в декабре 2015 года. Массовый приток новых и возвращающихся игроков начался после того, как в рамках весенней распродажи Steam скидка на Undertale достигла 90%, сейчас игра стоит всего 16 гривен .

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Фокс отметил в соцсетях, что акция продлится ещё несколько дней, так что у всех желающих есть шанс купить игру почти даром. Возможно, это скрасит ожидание новых глав Deltarune, над которыми разработчик продолжает работать.

Кроме Undertale, в Steam сейчас можно купить и другие хиты меньше, чем за 100 гривен. К примеру, перезапуск Лары Крофт или уже ставшее классикой детективное приключение Heavy Rain от Дэвида Кейджа.

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