Всем владельцем игры на консолях Xbox патч достался бесплатно.

Издательство Deep Silver подтвердило, что улучшенная версия украинского шутера Metro Exodus вышла на Xbox Series X на два дня раньше запланированного релиза. Владельцы игры получили обновление бесплатно.

На своей странице в Твиттере, издатель сообщил, что выясняет причину преждевременного релиза, и заверил, что уже не будет убирать улучшенную версию игры из цифрового магазина.

"Надеемся, владельцам Xbox понравится ранний доступ", – написали в компании.

В то же время в Deep Silver подчеркнули, что патч с обновленной версией Metro Exodus выйдет на PS5, как и планировалось – 18 июня.

Чем отличается улучшенная версия Metro Exodus от стандартной

Metro Exodus Enhanced Edition предназначена только для консолей нового поколения. По заявлениям разработчиков, на PlayStation 5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K и 60 FPS, с функцией освещения с полноценным рейтрейсингом, а также с излучаемым освещением с трассировкой лучей, которое впервые появилось в дополнении "Два полковника".

На PS5 будет также добавлена поддержка тактильной обратной связи геймпада DualSense.

Трейлер Metro Exodus Enhanced Edition

Коротко о Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

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Автор: Сергей Коршунов