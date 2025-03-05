Разумеется, всё упёрлось в техническое состояние игры.

Улучшенная GTA 5 Enhanced вышла в Steam, но реакция оказалась неоднозначной. С одной стороны, аудитория у игры внушительная: в пиковый момент её запустили более 187 тысяч человек. А с другой стороны, отзывы игроков оставляют желать лучшего - рейтинг в Steam остановился на "смешанных" 50% положительных оценок.

Основные претензии касаются не столько самой игры, сколько технических нюансов: пользователи жалуются на проблемы с производительностью, ограничения в 120 FPS и сложности с переносом старых аккаунтов. Кроме того, многие ожидали большего от графического апгрейда и оказались разочарованы:

"Зафиксированные 120 Fps, и вы называете это лучшей оптимизацией. Возможно, это трассировка лучей, но игра кажется более контрастной. Также почему нет онлайн-чата. Вы все испортили. Я надеюсь, что у этой игры не будет такого же будущего, как у CS2". "Игра выглядит так же, работает так же, а после обновления целого издания все еще нет поддержки HDR. Зачем вообще было заморачиваться с этим релизом?".

Любопытно, что выход обновления не подорвал популярность оригинальной GTA 5, она по-прежнему держит онлайн на уровне 122 тысяч игроков. В какой-то момент обновлённая версия даже уступила по числу пользователей старой

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Ранее мы рассказывали, что Rockstar купила студию Video Game Deluxe. Раньше эта команда называлась Team Bondi и была известной за разработку L.A. Noire.

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