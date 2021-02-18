Игра будет работать в 4K и поддерживать функции геймпада DualSense.

Украинская студия Frogwares анонсировала выход детективного приключенческого хоррора The Sinking City на PlayStation 5. Релиз игры состоится завтра, 19 февраля.

Как отметили разработчики в комментарии к трейлеру, на консоли нового поколения The Sinking City будет работать в 4K и 60 FPS. Игра также будет поддерживать функции геймпада DualSense.

Трейлер The Sinking City на PlayStation 5

Это будет отдельная версия игры для PlayStation 5. Те, у кого уже есть The Sinking City на PS4 не смогут получить новую версию бесплатно из-за судебных разбирательств разработчиков с бывшим издателем, пояснили Frogwares на своем сайте.

Дело в том, что издательством версии для PS5 занимается непосредственно Frogwares. В то время как версия для PS4 записана в PS Store за издателем Nacon. Из-за этого, разработчики не могут обновить старую версию.

Подробней о конфликте Frogwares с издателем

В прошлом году разработчики разорвали контракт с Nacon из-за того, что издатель неоднократно задерживал выплаты и скрывал от студии реальные продажи игры, чтобы не платить роялти. А вскоре и вовсе начал убирать с диском и цифровых магазинов информацию о студии-разработчике.

По состоянию на август 2020 года издатель задолжал украинским разработчикам 1 миллион евро.

Из-за судебных разбирательств игры Frogwares были сняты с продаж во многих онлайн-магазинах. И только недавно студия начала самостоятельно издавать свои тайтлы и возвращать их в сервисы цифровой дистрибуции.

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Автор: Сергей Коршунов