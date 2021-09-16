Разработчики украинского детективного экшена о знаменитом британском детективе подтвердили дату выхода игры и открыли предзаказы.

Студия Frogwares выпустила новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One – украинского детективного экшена о молодом Шерлоке Холмсе. В ролике разработчики подтвердили слитую ранее дату релиза – игра выйдет 16 ноября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

На PS4 и Xbox One релиз состоится позже.

Предзаказы уже открыты в PS Store, Steam, GOG, Epic Store и Microsoft Store. Все, кто оформит предварительный заказ, получат Victorian Starter Pack – набор, в который войдет специальное задание под названием "Цеппелин "Лидер"", уникальный детектив-советник, внутриигровой костюм "Викторианский вампир" и 500 мангиров (внутриигровой валюты) на покупку косметических предметов, а также бесплатную копию Sherlock Holmes Crimes and Punishments для платформы, на которую был совершен предзаказ Chapter One.

Кроме того, разработчики анонсировали эксклюзивное издание. В него войдет основная игра и сезонный абонемент с новыми квестами:

"Святые и грешники" (доступно с первого дня);

Сюжет про Майкрофта Холмса;

Сюжет, в котором Шерлок противостоит таинственному противнику, известному, как М.;

Дополнительный контент, который анонсируют позже.

Новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Что известно об игре

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Сюжет будет развиваться вокруг тайны смерти матери главного героя.

Действия игры развернутся в открытом мире, где можно будет не только выполнять сюжетные квесты, но и исследовать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One может быть несколько концовок. Они будут зависеть от того, кого обвинит игрок. Главная особенность заключается в том, что игра не дает подсказок, поэтому пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Автор: Сергей Коршунов