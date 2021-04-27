Кадр из ранней версии Corsairs Legacy / фото Mauris

Украинская студия Mauris представила приключенческий ролевой экшен Corsairs Legacy, который станет духовным наследником легендарной серии "Корсары". Страница новинки уже появилась в Steam, а релиз запланирован на этот год.

Как заявили разработчики, Corsairs Legacy позволит фанатам "Корсаров" поиграть в современный экшен, который продолжит знаменитую серию игр о пиратах.

Трейлер Corsairs Legacy

Действия игры развернутся в 1689 году в Карибском море. Главным героем выступит бывший контрабандист Джек Рэкхем, который волей случая станет пиратом.

Главный герой Corsairs Legacy / фото Mauris

Авторы подчеркивают, что создают Corsairs Legacy на собственные средства, поэтому релиз игры будет разбит на три части:

  • В 2021 году выйдет RPG-режим со сражениями на суше;
  • В 2022 году появятся морские сражения;
  • В 2023 году – открытый мир.

Таким образом разработчики смогут постепенно улучшать игру, постоянно прислушиваясь к отзывам поклонников серии.

"Мы не сразу создадим ААА игру. Надеюсь, первая часть хотя бы будет заслуживать звания качественной АА, но мы разработаем продукт, выпустим его до конца 2021 года в Steam и дальше будем развивать его совместно с комьюнити", – отмечают авторы.

Игра разрабатывается на движке Unity. Сейчас проект находится на стадии альфа-версии. В студии обещают, что к релизу внесут еще много улучшений.

Подробней про серию "Корсары"

  • "Корсары" – это серия RPG про пиратов. Действия первых игр происходит в середине 17 века в вымышленном районе "Архипелаг", расположенном в Карибском море. Ключевыми особенностями игры было несколько видов геймплея – на суше, на море и в морских корабельных сражениях. Последняя номерная часть – "Корсары 3" вышла еще в 2005 году. Позже на ее основе усилиями фанатов было выпущено много модификаций с собственным сюжетом, включая такие крупные как «Корсары: Город потерянных кораблей» и "Корсары: Каждому свое". Однако все они были созданы на базе модифицированного, но устаревшего движка Storm Engine, поэтому не могли всерьез конкурировать с современными играми.
  • Издатель "Корсаров" обанкротился еще в 2012 году.
  • В 2018 году студия Black Sun Game Publishing запустила сбор средств на создание экшена "Корсары: Черная метка"— современной игры во франшизе.
  • Студия Mauris не владеет правами на серию, поэтому их игра получила название Corsairs Legacy.

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Автор: Сергей Коршунов