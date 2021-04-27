Приключенческая ролевая игра Corsairs Legacy выйдет уже в этом году.

Украинская студия Mauris представила приключенческий ролевой экшен Corsairs Legacy, который станет духовным наследником легендарной серии "Корсары". Страница новинки уже появилась в Steam, а релиз запланирован на этот год.

Как заявили разработчики, Corsairs Legacy позволит фанатам "Корсаров" поиграть в современный экшен, который продолжит знаменитую серию игр о пиратах.

Трейлер Corsairs Legacy

Действия игры развернутся в 1689 году в Карибском море. Главным героем выступит бывший контрабандист Джек Рэкхем, который волей случая станет пиратом.

Авторы подчеркивают, что создают Corsairs Legacy на собственные средства, поэтому релиз игры будет разбит на три части:

В 2021 году выйдет RPG-режим со сражениями на суше;

В 2022 году появятся морские сражения;

В 2023 году – открытый мир.

Таким образом разработчики смогут постепенно улучшать игру, постоянно прислушиваясь к отзывам поклонников серии.

"Мы не сразу создадим ААА игру. Надеюсь, первая часть хотя бы будет заслуживать звания качественной АА, но мы разработаем продукт, выпустим его до конца 2021 года в Steam и дальше будем развивать его совместно с комьюнити", – отмечают авторы.

Игра разрабатывается на движке Unity. Сейчас проект находится на стадии альфа-версии. В студии обещают, что к релизу внесут еще много улучшений.

Подробней про серию "Корсары"

"Корсары" – это серия RPG про пиратов. Действия первых игр происходит в середине 17 века в вымышленном районе "Архипелаг", расположенном в Карибском море. Ключевыми особенностями игры было несколько видов геймплея – на суше, на море и в морских корабельных сражениях. Последняя номерная часть – "Корсары 3" вышла еще в 2005 году. Позже на ее основе усилиями фанатов было выпущено много модификаций с собственным сюжетом, включая такие крупные как «Корсары: Город потерянных кораблей» и "Корсары: Каждому свое". Однако все они были созданы на базе модифицированного, но устаревшего движка Storm Engine, поэтому не могли всерьез конкурировать с современными играми.

Издатель "Корсаров" обанкротился еще в 2012 году.

В 2018 году студия Black Sun Game Publishing запустила сбор средств на создание экшена "Корсары: Черная метка"— современной игры во франшизе.

Студия Mauris не владеет правами на серию, поэтому их игра получила название Corsairs Legacy.

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Автор: Сергей Коршунов