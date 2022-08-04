Украинская студия Frogwares опубликовала дебютный трейлер Sherlock Holmes The Awakened — ремейка одноименной игры 2007 года выпуска. Команда также запустила кампанию по сбору средств на создание проекта на Kickstarter.
В дебютном ролике демонстрируется, как Шерлок Холмс и его новообретенный друг Джон Ватсон ведут расследование на болоте. Скоро сыщиков начали преследовать неизвестные вооруженные личности. Противники открыли огонь, из-за чего главным героям пришлось как можно быстрее уплывать. Враги не стали преследовать протагонистов и заявили, что они и так скоро умрут.
На завершение разработки Sherlock Holmes The Awakened студия Frogwares запросила $71 140. За несколько часов разработчикам пожертвовали более $54 тысяч. Украинская команда подготовила разные дополнительные награды для людей, которые отправят 35 евро или больше.
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.
- Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.