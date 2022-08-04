Студия Frogwares запросила чуть больше $71 тысячи и уже получила две трети от этой суммы.

Украинская студия Frogwares опубликовала дебютный трейлер Sherlock Holmes The Awakened — ремейка одноименной игры 2007 года выпуска. Команда также запустила кампанию по сбору средств на создание проекта на Kickstarter.

В дебютном ролике демонстрируется, как Шерлок Холмс и его новообретенный друг Джон Ватсон ведут расследование на болоте. Скоро сыщиков начали преследовать неизвестные вооруженные личности. Противники открыли огонь, из-за чего главным героям пришлось как можно быстрее уплывать. Враги не стали преследовать протагонистов и заявили, что они и так скоро умрут.

На завершение разработки Sherlock Holmes The Awakened студия Frogwares запросила $71 140. За несколько часов разработчикам пожертвовали более $54 тысяч. Украинская команда подготовила разные дополнительные награды для людей, которые отправят 35 евро или больше.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.

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