Sherlock Holmes The Awakened улучшат до современных стандартов.

В середине мая украинская студия Frogwares, которая создает игры про Шерлока Холмса, анонсировала свою следующую разработку под кодовым названием "Проект паляница". А теперь компания подробно рассказала, что скрывается под этим именем. Оказывается, команда трудится над ремейком Sherlock Holmes The Awakened 2007 года выпуска.

Frogwares изменит геймплей в проекте и сделает его ближе к прошлогодней Sherlock Holmes Chapter One. Такой вывод напрашивается из описания игрового процесса в грядущем детективе. Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой.

Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация. Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса. Отдельные доказательства понадобится добывать из архивов с помощью системы разведки. В целом механики будут знакомы фанатам детективов от Frogwares.

Украинские разработчики собирают средства на ремейк Sherlock Holmes The Awakened на Kickstarter. Они готовятся запустить краудфандинговую кампанию, так как потратили часть средств на адаптацию к производству игр в условиях российской агрессии. У команды готова большая часть проекта, но авторы стремятся значительно расширить и улучшить ремейк по сравнению с оригиналом. Именно поэтому им нужно дополнительное финансирование. Какую сумму планирует запросить Frogwares, пока неизвестно.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — другие подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

Много внимания уделяется технической составляющей. Frogwares создает с нуля ролики, перерабатывает пользовательский интерфейс и собирается перезаписать озвучение.

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