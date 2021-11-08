При этом глава страны не упомянул, что за организацию выступают трое русских игроков.

Украинская команда Natus Vincere (NAVI) на прошлых выходных отметилась победой на главном турнире по Counter-Strike: Global Offensive в году — PGL Major Stockholm 2021. В финале она обыграла G2 Esports со счетом 2:0 и заработала $1 миллион. Президент Владимир Зеленский уже поздравил организацию с победой.

Важно отметить, что за NAVI выступают лишь два украинца — Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский. Денис electronic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и капитан Кирилл Boombl4 Михайлов — это россияне. Однако сама команда Natus Vincere считается украинской.

Заявление Владимира Зеленского гласит: ""Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена так же заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость. Вчера украинский киберспортивный клуб Natus Vincere одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NAVI выиграли мейджор-турнир по CS:GO, став лучшими среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа! В скором времени трофей PGL Major Stockholm окажется среди других кубков на базе NAVI в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!"

Подробнее о PGL Major Stockholm 2021

Это главное киберспортивное состязание по CS:GO в году. Прошлый раз оно проводилось еще в 2019-м из-за пандемии коронавируса.

За победу Natus Vincere заработала $1 миллион. Это намного меньше, чем разыгрывается на соревнованиях по Dota 2 и League of Legends.

Автор: Назар Степорук