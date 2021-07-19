Снайпер команды Александр s1mple Костылев получил звание самого ценного игрока турнира.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала победу в финале турнира IEM Cologne 2021 по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). За первое место команда получила 400 тысяч долларов и 1 800 очков ESL Pro Tour и 3 200 очков Blast Premier.

Также игрок NAVI Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком турнира, об этом киберспортивная организация сообщила на своем официальном сайте.

Так, 23-летний украинец Александр Костылев поставил рекорд по количеству эйсов (убийство всех 5 противников на карте) на одном турнире. Снайпер сделал 4 эйса, а также стал лучшим среди остальных участников чемпионата по таким показателям:

общее количество убийств - 348;

количество фрагов (очков за уничтожение противника) за раунд - 0,96;

лучшее соотношение между фрагами и смертями + 151;

количество первых убийств - 61.

Это 15-я награда MVP Костылева. Единственный киберспортсмен, который опережает украинца по числу званий самого ценного игрока - Николай Ридтц из Ninjas in Pyjamas с 18 наградами.

Читайте такжеТоп-5 отличных игр, которые заслуживают продолженияТурнир IEM Cologne 2021 по игре CS:GO прошел с 6 по 18 июля. Команды разыграли призовой фонд в миллион долларов.

Теперь украинская организация NAVI уходит в отпуск, после отдыха команда примет участие в ESL Pro League - большом и важном турнире, который состоится 16 августа.

В октябре 2021 года пройдет важнейший турнир года в CS:GO — PGL Major Stockholm. На нем разыграют 2 миллиона долларов призовых.

Киберспортивная организация NAVI - справка УНИАН

Natus Vincere (Na`Vi; с лат. - Рождённые побеждать) - украинская мультигейминговая киберспортивная организация. В настоящее время имеет подразделения (составы) по Dota 2, CS:GO, PUBG (и PUBG Mobile), Fortnite, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Quake Champions, Valorant, Brawl Stars и Wild Rift.

Команда была создана 17 декабря 2009 года. Примечательно, что изначально аббревиатура NAVI была позаимствована из фильма "Аватар", а свой окончательный вид приобрела после конкурса на лучшую расшифровку, позже проведённого среди фанатов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве прошел крупный киберспортивный турнир по Dota 2 – победитель получил 200 тысяч долларов.

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Автор: Полина Кузенко