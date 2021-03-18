Украинская киберспортивная команда NAVI будет помогать животным в приютах совместно с благотворительным фондом Happy Paw.
О новом сотрудничестве Natus Vincere сообщила на своем сайте.
"Сегодня мы начинаем сотрудничество с фондом Happy Paw, помогающим животным из приютов найти новый дом. Ранее мы уже выпустили коллекцию мерча для домашних животных, часть дохода от продаж которой пошла на благотворительность. В рамках коллаборации с Happy Paw мы проведем несколько интересных активностей, а также вы больше узнаете о домашних питомцах игроков NAVI", – заявил CMO Natus Vincere Александр Павленко.
Больше подробностей киберспортивный клуб сообщит позже.
Напомним, что фонд Happy Paw ежемесячная помогает более чем 20 приютам по всей Украине, а также проводит информационные кампании с целью популяризации пристройства собак и котов из приютов.
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