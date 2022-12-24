Сложные условия труда, которые возникли из-за российских оккупантов, повлияли на ментальное здоровье разработчиков.

Тревоги, регулярные обстрелы, отключения света и даже длительные блекауты — вот с чем сталкиваются украинцы на протяжении последних месяцев войны. Отечественная игровая студия Frogwares решила рассказать, как проходит разработка игр в таких условиях.

Команда известна своими играми про Шерлока Холмса. Последняя из них, Sherlock Holmes Chapter One, вышла прошлой осенью и получила оценку 8 из 10 от УНИАН. У проектов компании есть фанаты по всему миру. И этим она воспользовалась, чтобы рассказать о ситуации в Украине и условиях, в которых сейчас приходится работать большинству наших граждан.

Frogwares опубликовала в Twitter череду постов с фотографиями обстрелов, людей в убежищах и своих сотрудников. Студия написала: "После лета относительного "спокойствия" и возможности создать некое подобие рутины, волна ракетных ударов и ударов беспилотников-камикадзе, начавшаяся в октябре, изрядно потрепала нас психически. Каждое утро вы просыпаетесь в надежде, что это будет еще один обычный день. Вместо этого вы должны быть готовы к тому, что в любой момент вас встретят взрывы".

Видео дня

Затем разработчики рассказали о прятках в убежищах и подвалах во время обстрелов. По их словам, в такие моменты легко задуматься, "не пришло ли твое время".

"Но в конце концов они прекращаются. Тогда вы начинаете проверять новости, Discord-каналы команды и свои приложения для обмена сообщениями, чтобы узнать, куда был нанесен удар и не может ли кто-то из ваших знакомых быть одним из пострадавших в тот день. За окном дым, огни скорой помощи и сигналы автомобильной сигнализации, и все, что вы можете сделать, это попытаться вернуться к своим делам", — продолжили в Frogwares.

После волны террористических обстрелов следуют веерные отключения, которые могут длиться часами, перебои с водой и теплом. А хуже всего, что в массированных ударах рашистов по Украине уже начала прослеживаться закономерность. Мирные жители примерно понимают, когда произойдет следующая бомбардировка.

"Каждый раз, когда Украина одерживает решительную победу на поле боя (которую мы все должны праздновать), мы также должны быть готовы к тому, что на следующий день русские со своим хрупким маленьким эго будут бить по гражданским объектам. Бесполезные трусы, у которых закончились идеи, как еще выиграть войну, которую они начали, поэтому они прибегают к попытке деморализовать, заморозить и заморить голодом обычных людей", — добавили разработчики.

А под конец череды сообщений Frogwares объяснила, почему идея переговоров — это фикция: "Однако это не означает, что мы сдаемся. Это напоминает нам о том, почему мы должны продолжать сопротивляться, бороться и никогда не думать о переговорах, потому что мы знаем, за что мы боремся. Вы не можете пустить ракету в гостиную моей бабушки, разбомбить школу моего племянника, разбомбить больницу, в которой работала моя мама, а потом ожидать, что я буду с вами разговаривать".

Война в Украине: актуальная информация

По данным от Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали 101 430 российских военнослужащих. Они также уничтожили более 18 тысяч единиц военной техники врага.

Утром рашисты обстреляли центр Херсона. В результате террористической атаки 5 человек погибли, а 35 получили ранения. Из них 16 находятся в тяжелом состоянии. На момент написания новости оккупанты начали вторую волну ударов.

На фронте наиболее активные сражения идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Рашисты ежедневно штурмуют восточную "крепость" Бахмут, но не имеют тактических успехов.

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