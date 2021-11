Сериал "Шерлок" отдыхает. Обзор Sherlock Holmes Chapter One от украинской студии Frogwares

В последнее время хорошие детективные игры стали большой редкостью. Именно поэтому Sherlock Holmes Chapter One от украинских разработчиков из Frogwares выглядела как оазис в пустыне. Мы в УНИАН уже прошли игру и готовы смело заявить, что студия не подвела. Чем именно новые приключения Шерлока Холмса способны заинтересовать всех любителей детективов — читайте в нашем материале.

Это может показаться странным, но украинская студия Frogwares вот уже девятнадцать лет создает игры про Шерлока Холмса. Первый проект в серии, Sherlock Holmes: Mystery of the Mummy, был стандартным квестом со всеми вытекающими. Пользователи в роли знаменитого детектива бродили по локациям и решали головоломки с помощью взаимодействия с интерактивными точками.

В этом направлении франшиза развивалась вплоть до выхода The Testament of Sherlock Holmes в 2012 году. Новая часть во многом отошла от механик классических квестов и стала больше походить на детективное приключение. Разработчики сделали поиск улик более увлекательным и позволили игрокам самостоятельно формировать логические выводы на основе зацепок. Такое решение углубило процесс расследований и было тепло принято публикой.

Две дальнейшие игры, Crimes & Punishments и The Devil's Daughter, развили новую концепцию. Они сумели подчеркнуть ощущение перевоплощения в настоящего детектива и отметились набором интересных головоломок с необычным исполнением. После этого Frogwares сделала шаг вперед и в сторону. Студия выпустила The Sinking City — игру по мотивам произведений Лавкрафта. Проект тоже был детективным приключением, но с другим антуражем, открытым миром и гораздо большим числом механик. Frogwares попыталась совместить проверенные детективные элементы с солидными масштабами. И хотя получилось не очень, компания обрела важный опыт и поняла, какие ошибки допустила.

Она решила снова пойти по пути, где прежде споткнулась, но уже рука об руку со своей знаменитой серией. Студия выпустила Sherlock Holmes Chapter One, которая обещала стать правильным детективным приключением в открытом мире и одновременно лучшей игрой Frogwares. Забегая немного вперед, скажем, что студии удалось достичь поставленной цели. Остальные подробности — в обзоре ниже.

Холмс всему голова

Sherlock Holmes Chapter One стала частичным переосмыслением франшизы. Уже в The Devil's Daughter Frogwares представила более молодого Шерлока Холмса, но в новой игре она пошла еще дальше. На этот раз пользователям предстоит испытать себя в роли 21-летнего детектива, который пока не успел прославиться на всю Британскую империю.

Главный герой вместе с другом детства Джоном приехал на средиземноморский остров Кордону, где он ранее жил. Протагонист совершил столь дальнее путешествие с целью посетить могилу своей матери Вайолет. Она умерла от туберкулеза, когда Шерлок был еще юнцом. По крайней мере, детектив так думал до посещения Кордоны. На острове ему намекнули, что гибель Вайолет сопровождалась странными обстоятельствами, а среди местных гуляют разные слухи. Сам Шерлок почти ничего не помнит о детстве, поэтому решил во всем разобраться. Детектив начал расследование смерти матери и сразу же столкнулся с несколькими странностями. Протагонист понял, что с делом связана некая тайна, и именно ее предстоит разгадать по сюжету.

История в Sherlock Holmes Chapter One структурирована на манер предыдущих частей серии. Она включает три масштабных расследования, которые связаны с основной повествовательной линией. После каждого дела Холмс будет вспоминать события прошлого и открывать новые подробности о гибели матери. Для этого главному герою придется постоянно возвращаться в старое семейное поместье на Кордоне. Дом неразрывно связан с историей, и здесь проходит часть расследования. Важно также отметить, что дела, которые включены в основной сюжет, получились самодостаточными. Они хоть и помогают раскрыть тайну гибели Вайолет, но параллельно воспринимаются, как интересные и законченные истории. С ними связано одно из самых важных достоинств Sherlock Holmes Chapter One.

Сюжетные расследования в проекте полностью соответствуют духу литературного первоисточника за авторством Артура Конана Дойля. Поначалу дела кажутся простыми: игрок сразу сформирует несколько выводов и будет считать их правильными. Но потом истории начинают вилять и обрастать сразу несколькими пластами деталей. Нередко они совершают неожиданные выверты и заставляют пересмотреть свое отношение к подозреваемым и жертвам. Такой подход делал книжные приключения Шерлока Холмса особенными, и Frogwares смогла аккуратно воплотить его в игре.

Из других преимуществ сюжета стоит отметить интригу, которая поддерживается на протяжении всего прохождения, и целостный образ Холмса. Разработчики сумели показать главного героя глубокой личностью и продемонстрировать, откуда у него взялись разные черты характера, привычки и предпочтения. А постоянные диалоги между Шерлоком и Джоном только дополняют историю. Разговоры чувствуются живыми и органичными, как и полагается давним друзьям.

Хотелось бы мне на этом закончить рассказ о сюжете, но, увы, не получится – придется затронуть и недостатки. Главный из них – слабая связь между тремя сюжетными расследованиями и основной линией с гибелью матери. Как оказалось, у этой концепцией есть и обратная сторона. При прохождении Sherlock Holmes Chapter One нередко создается впечатление, что промежуточные дела можно просто опустить. А необходимость вернуть воспоминания Шерлока о прошлом выглядит, как слабая отговорка. Этот недочет компенсируется качественным исполнением каждого сюжетного расследования, но иногда он все же напоминает о себе.

Еще история порой перегибает с сантиментами и очень поверхностно демонстрирует социальные проблемы XIX века. Они подаются в лоб, причем сдобренные современной повесткой. После этого остается впечатление, что Frogwares решила попросту позаигрывать с западным либеральным обществом. Последней проблемой Sherlock Holmes Chapter One стали второстепенные персонажи. Их много, но на общем фоне выделяются от силы двое. Остальные ощущаются массовкой, которая не вызывает никаких эмоций.

Если взвесить преимущества и недостатки, то первых окажется больше. Проблемы с историей и правда есть, но интрига, интерес к происходящим событиям и жажда узнать, что будет дальше, заставляют забыть о шероховатостях. Когда двигаешься по сюжету, то часто полностью погружаешься в расследования. И только при дальнейшем анализе начинаешь замечать отрицательные стороны.

Не совсем песочница

Как и говорилось выше, Sherlock Holmes Chapter One – первая игра с открытым миром в серии. Его реализацию можно назвать спорным аспектом. Разработчики смогли создать окружение, которое подчеркивает общее настроение и атмосферу проекта. Кордона выглядит светлым и очаровательным местом, но если стереть эту корку, то обнаружится гнилое и желчное нутро. Здесь царят социальное неравенство, коррупция и межрасовая ненависть – отличная почва для разного рода преступлений. Их совершают не только бедняки, контрабандисты и головорезы, но и богачи, которым деньги затуманили разум. Действовать в таких условиях весьма интересно и необычно, но есть важное замечание.

Мир в Sherlock Holmes Chapter One можно назвать одной сплошной декорацией. Все то, что я описал выше, удалось выудить из тщательного изучения разных районов. За рамками заданий интерактивность на локациях почти полностью отсутствует. Нет ни фоновых диалогов, ни каких-то происшествий, ни возможности повлиять на окружение. Вся имитация жизни сводится к тому, что по улицам бродят NPC с явно ограниченными циклами действий. Поначалу это сильно удручает, но потом общая идея Frogwares становится более ясной. Студия не пыталась создать реалистичный открытый мир – он нужен лишь как связующее звено в детективном геймплее.

Трубки и шляпы на изготовку

Корневой игровой процесс в Sherlock Holmes Chapter One строится на прежних наработках Frogwares. В большинстве случаев Холмсу предстоит искать улики путем взаимодействия с интерактивными точками и делать умозаключения в слегка прокаченных "чертогах разума". Теперь в этом меню нужно соединять зацепки, чтобы формировались выводы. Механика восстановления событий из прошлого тоже не претерпела изменений. После осмотра места преступления часто требуется воссоздать определенную сценку. Для этого нужно правильно указать последовательность действий персонажей. Похожая механика появлялась не только в предыдущих приключениях про Шерлока Холмса, но и в The Vanishing of Ethan Carter.

Однако не стоит думать, что Frogwares поленилась и не захотела менять геймплейное ядро. Просто центральные системы в Sherlock Holmes Chapter One уже успели хорошо себя зарекомендовать. Ломать их ради новшеств не стоило, поэтому разработчики поступили правильно. Они взяли проверенные механики и добавили им глубины за счет разных деталей. Игроки должны отмечать улики в журнале и отталкиваться от них во время расследований. Специальные пиктограммы возле зацепки дадут понять, что нужно делать. И вариантов в общем-то много, просто исследование местности – самый частый из них.

Иногда нужно расспросить окружающих и предъявить подозреваемым зацепки, чтобы получить их объяснения. Порой требуется активировать режим сосредоточенности и увидеть какие-то отсутствующие детали на локациях или пройти по следам злоумышленникам. Нередко необходимо вычислить конкретное место на карте по имеющимся данным и провести химический анализ. Последний реализован в виде простенькой, но изящной мини-игры, где надо соединить разные компоненты. Холмс также должен искать сведения в архивах и переодеваться, чтобы проникнуть на территорию конкретной локации или втереться в доверие к важному человеку.

Разнообразие детективных механик впечатляет, при этом ни одна из них не кажется лишней. Все элементы соединяются в гармоничную систему, которая всецело овладевает игроком. Ему придется постоянно применять логическое мышление, а местами переключать свои извилины на четвертую передачу. В результате при прохождении Sherlock Holmes Chapter One чувствуешь себя полноценным детективом и получаешь наслаждение от каждого шага вперед. Это касается не только сюжета, но и дополнительных заданий, которые разбросаны по миру. Часть из них не менее комплексные, чем сюжетные дела, хотя встречаются и весьма шаблонные миссии. Однако каждая из них стремится рассказать небольшую историю, за что сценаристам Frogwares отдельная благодарность.

Особняком в геймплее стоит боевая система, и вот тут хвалить игру не приходится. Шерлок может стрелять из шестизарядного револьвера. При прицеливании время замедляется, чтобы пользователь успел попасть по слабым местам противников или подсвеченным объектам окружения. Это позволяет оглушить недругов, после чего к ним надо подбежать, вовремя нажать нужные клавиши и провести арест. Убивать противников тоже можно, но это ухудшит отношения с Джоном, а он и так постоянно жалуется в своем дневнике, если игрок ошибается. Удачные аресты, как и выполненные задания, вознаграждаются деньгами. Валюта тратится на одежду и косметические предметы для восстановления старого особняка Холмсов. В целом бои ощущаются, как необязательная добавка. Для общего разнообразия сойдет, но стычки особо увлекательными не назовешь. Благо игра не перебарщивает с драками, поэтому добавлять боевую систему в минусы мне не хочется.

Хочется и смотреть, и слушать

Выглядит Sherlock Holmes Chapter One весьма прилично, как для игры со средним бюджетом. Радуют освещение, детализация, мягкие тени и модели персонажей. Видно, что дизайнеры и художники вложили все силы в проект. Из недостатков можно отметить дальность прорисовки и отдельные анимации. Звуковое сопровождение в игре тоже великолепное – таинственный эмбиент с нотками духовых инструментов шикарно подчеркивает атмосферу.

А вот в техническом плане еще есть куда стремиться. На PS5 я заметил регулярные просадки кадровой частоты и несколько несущественных багов коллизии. Ничего критичного, но лишний патч или даже два проекту не помешают.

Выводы УНИАН

Ну что сказать, разработчики из Frogwares — молодцы. Несмотря на разные огрехи, Sherlock Holmes Chapter One действительно стала лучшей игрой студии. В нее легко погрузиться на долгие вечера и утонуть в преступлениях и страстях, которые бушуют на Кордоне. Проект способен подарить даже больше ярких эмоций, чем британский сериал "Шерлок". Именно поэтому я советую игру всем фанатам жанра и просто любителям отменных приключений. Можете брать ее прямо на релизе – жалеть о потраченных деньгах не придется.

Оценка: 8 из 10

Назар Степорук

