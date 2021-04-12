Девушка создала ролик в поддержку своих работ для конкурса Imagining Bloodborne 2.

Художница из Киева Евгения Лысая представила трейлер Bloodborne 2. Ролик был создан в поддержку работ украинки для конкурса Imagining Bloodborne 2 ("Представляя Bloodborne 2"). Его устроил известный YouTube-блогер VaatiVidya. Победитель конкурса получит $2,5 тысячи.

Трейлер Bloodborne 2

В ролике можно увидеть, как выглядела бы вторая часть мрачного ролевого экшена, если бы игра создавалась по концепт-артам украинской художницы.

Сами же концепт-арты украинка опубликовала в Твиттере и на своей странице портала ArtStation. Она подготовила собственное видение концепции второй части Bloodborne, а также одного из предполагаемых боссов – кукол-близнецов. Согласно описанию, раньше они были простыми детьми, которых лишили крови, превратив в кукол.

Подробней про Bloodborne

Bloodborne – это ролевой экшен в готических декорациях, созданный студией FromSoftware. Действия игры разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в чудовищ. Главный герой – охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки Ярнама и сражаться с монстрами.

Bloodborne вышел в 2015 году эксклюзивно на PlayStation 4, получив премию Британской Академии в области видеоигр за лучший игровой дизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех игр FromSoftware.

Фанаты давно просят разработчиков о продолжении, однако студия так и не выпустила сиквел.

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Автор: Сергей Коршунов