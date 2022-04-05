Драка проходит под народную песню.

Украинские разработчики создали небольшую игру, которая позволяет испытать себя в роли миллиардера Илона Маска и побить президента РФ Владимира Путина, а также одного из его главных прихвостней Рамзана Кадырова.

На проект обратили внимание журналисты портала GameDev DOU.

Игра называется Musk vs Putin и запускается прямо в браузере по этой ссылке. Суть файтинга очень простая: нужно в трехмерном пространстве управлять Маском, который должен побить сначала Кадырова, а потом — Путина. Основатель SpaceX умеет наносить удары руками, совершать апперкот и атаковать ногой.

Все бои проходят на фоне нарисованных видов разрушенного Мариуполя. А сопровождаются битвы песней "Ой у луге червона калина" в исполнении солиста "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Проект создан по инициативе фонда Palianytsia, который собирает деньги на гуманитарные потребности. После победы над Путиным и Кадыровым пользователи могут отправить средства в организацию. Таким способом уже удалось собрать более $10 тысяч. Некоторые пожертвования приходили в криптовалюте.

Игру создала команда из пяти авторов — одного Unity-специалиста и четырех художников. Последние работали над проектом по очереди. Основной целью команды было рассказать о войне. А вдохновением послужило сообщение Маска в Twitter, где он вызвал Путина на бой за Украину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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