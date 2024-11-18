Марк-Алексис Коте считает, что индустрия сильно изменится в ближайшее время.

В Ubisoft не понимают, чем сейчас увлекаются игроки и как привлечь их внимание к проектам компании.

Об этом заявил исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Коте на конференции XDS24. По его словам, он уже два года пытается понять тенденции в игровой индустрии и чем сейчас увлекаются игроки, но пока безуспешно:

"Нам нужно выяснить, где находятся игроки. Этот вопрос мучает меня последние два года. Где они находятся? Во что они играют? Где нам их найти? Все это станет понятным в ближайшие годы, поскольку наша отрасль преобразится"

Также Коте считает, что игровая индустрия сейчас трансформируется. Рецепт успеха для AAA-игр меняется, так же, как и для инди-проектов: "Я думаю, что мы находимся в эпоху перемен. Я не знаю, как будет выглядеть отрасль через пять лет, но мы явно трансформируемся. [...] Рецепт успеха в AAA и даже инди-сфере кардинально меняется."

Видео дня

Напомним, что ранее Коте сообщал, что Assassin's Creed: Shadows перенесли на следующий год из-за низкого качества игры. Также на днях в сети появился билд Assassin's Creed: Mirage без Denuvo, игра не поддалась хакерам и ее просто выложили без DRM.

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