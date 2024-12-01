Компания вспомнила почти всех прошлых ассассинов.

Продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Котэ представил новую заставку, которая будет использоваться в будущих играх франшизы, начиная с Assassin's Creed Shadows.

Фанаты обратили внимание на видео BAFTA, где Котэ выступал с речью. В середине своего выступления он показал 20-секундный ролик, который будут видеть игроки при запуске новых частей серии. В этой заставке представлены главные герои предыдущих игр. Особый акцент сделан на Альтаире и Эцио, однако Джейкоба Фрая из Assassin's Creed Syndicate в видео не оказалось, хотя его сестра Иви присутствует.

По словам Котэ, основная цель новой заставки - показать непрерывную связь между прошлым, настоящим и будущим серии. Он подчеркнул, что это важный шаг для укрепления единства франшизы и её истории. Ранее он уже заявлял, что сценаристы Shadows постарались восстановить баланс между сюжетными ветками игры в прошлом и настоящем.

Ранее Марк-Алексис Котэ заявил, что не понимает современных тенденций в игровой индустрии и чем сейчас интересуются игроки. По словам продюсера, последние два года он занимался изучением изменений аудитории Ubisoft, но безуспешно.

Вас также могут заинтересовать новости: